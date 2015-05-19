Бойовики намагаються здійснити прорив на окремих ділянках, військові успішно відбивають атаки - Тимчук

В районі Новотошковское-Кримське, і так само Щастя - Станиця Луганська триває активна діяльність диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) терористів, за підтримки інтенсивного вогню минометно-артилерійських підрозділів.

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Також командування формувань російсько-терористичних військ не припиняє спроб здійснити прорив на правому фланзі цієї ділянки. Всі активні дії формувань бойовиків присікаються вогнем підрозділів сил АТО", - йдеться в повідомленні.

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В районі н. п. Троїцьке чергова ДРГ противника (до 15 осіб) була виявлена бойовим охранением сил АТО при спробі потрапити у тактичний тил українських військ. В результаті відбувся вогневий контакт, ДРГ бойовиків справила тактичний відступ, повернувшись на контрольовану терористами територію.

В районі н. п. Гранітне відзначається посилене переміщення формувань терористів на передньому краї. Також в даному районі зафіксовано кілька обстрілів позицій українських військ (в основному з мінометів та стрілецького озброєння) з метою прикриття перегрупування сил.