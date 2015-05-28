В Івано-Франківську показали знайдений бідон з документами УПА (фоторепортаж)

Документи були у бідоні, на який випадково натрапили місцеві мешканці, пише у четвер, 28 травня, місцеве видання Репортер.

За словами директора музею Ярослава Коретчука, бідон знаходився на глибині 20 см і на ньому не було кришки, а це говорить про те, що він був робочий і його не готували до консервації, а за певних обставин просто залишили.

Нагадаємо, тиждень тому у селі Пістинь Косівського району також був знайдений бідон з документами УПА.

“Ми провели огляд місця і виявили, що навколо цього бідона є дев’ять заглиблень у ґрунті, що свідчить про те, що там розташовувався повстанський табір, ціла повстанська сотня, – говорить Коретчук, – вірогідніше, неподалік свого розташування вояки УПА й закопали бідон”.

Читайте такожУ Карпатах знайшли масове поховання бійців УПА та цивільного населенняУ документах – списки українських повстанців, звіти, дані на співробітників НКВД та комуністів: звідки вони родом і якої національності, а також перебіг виборів 1946 року до Верховної ради УРСР.

Документи дуже пошкоджені, адже бідон розділений навпіл і туди потрапили ґрунт, земля та вода. Зараз фахівці намагаються привести папері у належний стан.

“Ми спочатку легенько змиваємо ґрунт і глину з документів, бо якщо їх висушити, глина затвердне і знищить документ, – каже провідний науковий співробітник музею Василь Тимків, – тому ми вже очищені від бруду аркуші відмочуємо у воді, потім поступово аркуш за аркушем відділяємо і викладаємо на скло”.

За словами Коретчука, на відновлення знайдених документів піде щонайменше півроку. А далі планують опрацювати їх та видати невеликий збірник матеріалів.