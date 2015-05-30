СБУ встановила захист від можливого радіаційного отруєння затриманих ГРУшників - ЗМІ

Таких запобіжних заходів вжила Служба безпеки України, пише "Новая газета".

За словами представників СБУ, яка забезпечує охорону затриманих росіян, ці заходи здійснені "у зв'язку із загрозою замаху на життя капітана Єрофєєва і сержанта Алєксандрова з боку російських спецслужб".

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"Ще один інцидент, на зразок усунення Литвиненка, нам не потрібен", - прокоментували в офісі радника глави СБУ Маркіяна Лубківського.

Колишній співробітник ФСБ Олександр Литвиненко в 1998 році стверджував, що російські спецслужби наказали йому усунути олігарха Бориса Березовського, який проживає у Великобританії.

У 2000 році втік з Росії, отримавши політичний притулок у Великобританії. Автор книги "ФСБ підриває Росію".

У 2006 році Олександр Литвиненко раптово помер від отруєння радіоактивним полонієм. Розслідування загибелі екс-співробітника спецслужб у Великобританії триває досі.

Британські слідчі вважають головними підозрюваними Андрія Лугового, колишнього співробітника спецслужб, нині - депутата Держдуми, і бізнесмена Дмитра Ковтуна.

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Як відомо, 16 травня під час бойового зіткнення в районі міста Щастя на Луганщині військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади затримали двох російських спецназівців зі складу диверсійно-розвідувальної групи - Олександра Алєксандрова та Євгена Єрофєєва.

Міноборони Росії заявило, що зазначені громадяни проходили військову службу, але діючими військовими не є.