Один з взятих у полон російських ГРУшників погодився співпрацювати зі слідством
Російський офіцер ГРУ Олександр Александров не оскаржуватиме рішення Шевченківського суду Києва про його арешт.
Про це повідомив ТСН адвокат росіянина Костянтин Кравчук. "Мій підзахисний вважає, що оскарження арешту до 19 липня ніяк не вплине на його подальшу долю в цій справі. У мого підзахисного обрана позиція сприяти слідству. А умови утримання у VIP-палаті військового госпіталю його більше, ніж влаштовують", - розповів Костянтин Кравчук.
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Адвокат направив подання в Генпрокуратуру з проханням зняти з Олександра Александрова звинувачення в терористичних діях. Адвокат каже, що його підзахисний не застосовував на території України вогнепальну зброю, тому може бути визнаний винним тільки в незаконному перетині державного кордону з метою збору розвідданих.
Як повідомляв УНІАН, 26 травня російський консул Олексій Грубий відвідав затриманих російських військових в госпіталі.