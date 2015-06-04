СБУ перекрила канал переправлення бойовиків "Ісламської держави" через Україну

Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці в соцмережі. "СБУ спільно з партнерськими спецслужбами здійснюються заходи, спрямовані на припинення функціонування каналів переправлення бойовиків міжнародної терористичної організації "Ісламська держава" через Україну і Туреччину в сирійсько-іракську зону, а також з цього регіону в країни Європи", - підкреслив Маркіян Лубківський.

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За його словами, представники цієї терористичної організації намагалися використовувати нашу зосередженість на подіях на сході з метою створення в Україні своєї перевалочної бази, однак це не вдалося.

"3 червня СБУ спільно з ДМС України виявлений черговий "перевалочний пункт", який використовувався для тимчасового приховування членів "Ісламської держави". Під час його відпрацювання встановлено 5 іноземців (2 громадяни РФ, по 1 громадянину Узбекистану, Таджикистану і Казахстану)", - повідомив Маркіян Лубківський.

За його словами, вжитими заходами встановлено, що окремі з зазначених іноземців були депортовані в Україну з Туреччини у зв'язку з причетністю до терористичної діяльності і перебували на території нашої держави в порушення встановленого міграційним законодавством порядку. Інші іноземці нещодавно прибули в Україну з країн Європи.

"Виявлені члени "Ісламської держави" очікували виготовлення членами цієї структури підроблених паспортів для подальшого переправлення через Туреччину в Сирію. В результаті вжитих заходів 3 іноземцям скорочено термін перебування в Україні і у відношенні 2 прийнято рішення про примусове повернення в країну походження", - повідомив Маркіян Лубківський.