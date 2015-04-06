В Єгипті вбито лідера ісламістського угруповання

Про це пише Дождь з посиланням на видання «Ель-Хадас».

Теракт стався на мосту через Ніл в каїрському районі Замалек біля поліцейського блокпосту. Внаслідок вибуху загинув один поліцейський, ще кілька людей постраждали.

Незабаром після вибуху відповідальність взяло на себе угруповання «Господарі Єгипту», яке вже здійснило десятки нападів на єгипетських силовиків з моменту повалення президента Мухаммеда Мурсі в 2013 році. Минулого тижня воно заявляло про причетність до вибуху на території місцевого університету.

Читайте такожАрмія Єгипту знищила на Синаї 45 ісламістських бойовиківНезабаром поліція опублікувала фотографію, на якій зображений закривавлений труп лідера угруповання Аттія. Подробиці операції не уточнюються.

Теракти різних ісламістських угруповань у Єгипті відбуваються регулярно протягом останніх півтора року. Ісламісти активно діють на Синайському півострові, влаштовуючи напади на силовиків і об'єкти інфраструктури.