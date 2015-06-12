Голова СБУ: співвласником згорілої нафтобази є колишній заступник генпрокурора

Про це повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко. "Ми зараз опрацьовуємо матеріали і показуємо їх генеральному прокурору. Це заступник генпрокурора, який працював в жовтні 2014 року і через офшори, і через інші дочірні структури був співвласником цієї незаконної нафтобази", - сказав Валентин Наливайченко.

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При цьому він не назвав прізвище цього колишнього чиновника. "А то знову назвемо, а ви будете говорити, що знову втік", - зазначив глава СБУ.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі Київської області сталася ввечері 8 червня. Її ліквідація триває. Під час ліквідації пожежі загинули 5 людей, ще 15 - постраждали.