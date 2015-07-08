У МВС розказали, з чим пов'язують ДТП за участю патрульних автомобілів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві сказав директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

Він зазначив, що вчора одне ДТП за участю патрульного поліцейського автомобіля сталося в районі Ленінградської площі і було оформлено як взаємна відповідальність, друге сталося сьогодні на проспекті Перемоги - поліцейський автомобіль зіткнувся з маршрутним мікроавтобусом. За словами Шевченка, в обох випадках постраждалих не було.

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Що стосується сьогоднішнього ДТП, то, як зазначив Шевченко, "ми пов'язуємо це з певною перевтомою водія, оскільки було продовжено по часу чергування всього патруля".

Крім того, Шевченко зазначив, що через появу на дорогах Києва великої кількості патрульних поліцейських автомобілів зросло навантаження на дорожній рух, що також є одним із факторів виникнення подібних подій.