Посадовці Міноборони продали два літаки-розвідники за ціною металобрухту – прокуратура

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, військова прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом реалізації у 2013 році посадовими особами Міноборони двох екологічних літаків-розвідників (на базі колишніх стратегічних бомбардувальників Ту-95МС) за ціною металобрухту, внаслідок сфальсифікованого звіту про оцінку літаків комерційною структурою (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання службовим становищем).

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Попередні збитки державі обраховуються в розмірі близько 7 млн грн (за цінами 2013 року).

У кожному з таких літаків в деталях та електрообладнанні зберігалося по 28 кг дорогоцінних металів, у тому числі золота.