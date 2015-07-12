Журналіст оприлюднив новий фоторобот підозрюваного у вбивстві інкасаторів

Його опублікував журналіст програми "Надзвичайні новини" Слава Мавричев в Facebook.

"Справа про наліт на машину Укрпошти. Це новий фоторобот підозрюваного. У профіль. Максимально точний. Складено зі слів свідка, який бачив злочинця за хвилину до нападу – ще до того, як стрілець вдягнув маску і відкрив вогонь", - написав Мавричев.

Читайте такожВбивство інкасаторів у Харкові: виявлено автомобіль, на якому зник злочинецьВсього, за його словами, для створення фоторобота оброблено свідчення двох десятків свідків.

"Оновлено і прикмети злочинця. Це чоловік, зріст – 187-192 см. Середньої статури, засмаглий, волосся русяве, ззаду – подовжене. Був одягнений у футболку і штани оливкового кольору, світло-сіру бейсболку. Якщо є інформація, яка може допомогти слідству, дзвонити за телефонами: 737-23-46, 737-25-50, 067-990-69-99", - написав журналіст.

Вчора, 11 липня, ГУ МВС в Харківській області опублікувало інший фоторобот і список прикмет підозрюваного - вік 40-45 років, атлетичної статури, зріст 185-190 см.