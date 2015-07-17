Держдеп США попередив співгромадян про небезпеку поїздок до анексованого Криму і на Донбас

Про це повідомляють РИА Новости.

У документі громадянам США рекомендується "утриматися від усіх поїздок в окупований Крим та Донецьку і Луганську області". Американцям, які "живуть або перебувають там в даний момент, пропонується залишити ці регіони". Як наголошується, що дане попередження випущено замість аналогічного документа від 5 січня 2015 року.

Уся відповідальність за події в Донецьку та Луганську покладається на бойовиків, які, на думку США, діють за підтримки Росії.

Читайте такожПутін: Росія не буде анексувати Донбас по кримському сценарієм

АР Крим в новому попередженні названо "окупованою Росією територією". Як зазначає Держдепартамент, "РФ у 2015 році, найімовірніше, продовжить робити подальші кроки, що відповідають її незаконній анексії цієї частини України". Також, згадується про "триваючих повідомленнях про порушення щодо місцевого населення з боку нинішньої влади Криму".

Поряд з цим підкреслюється, що Федеральне авіаційне управління США (ФАУ) "продовжує висловлювати побоювання про серйозну загрозу цивільним літакам в Дніпропетровському районі польотної інформації". При цьому, як наголошують у Держдепартаменті, ця загроза виходить виключно від "сепаратистів, які наступають на українські збройні сили в деяких районах Донецької та Луганської областей". Крім того, йдеться про "побоюваннях ФАУ" з приводу Сімферопольського району польотної інформації, який "може отримувати суперечливу інформацію від українських і російських диспетчерів".

Читайте такожСША позитивно оцінили рішення ЄС про продовження санкцій - Держдеп