РФ передала Україні свої пропозиції щодо постачання гумдопомоги на Донбас залізницею

Про це у своєму виступі на засіданні Постійної ради ОБСЄ заявив постпред РФ при ОБСЄ Андрій Келін, повідомляє мресс-служба МЗС Росії.

"Що стосується російської гуманітарної допомоги для населення Південного Сходу, то представники зацікавлених міністерств і відомств Росії та України опрацьовують питання про можливості її доставки залізничним транспортом", - повідомив Келін.

За його словами, російські фахівці уважно вивчили запропонований Україною проекту відповідної "дорожньої карти", і висловили свої пропозиції щодо цього документа.

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«Висловлені ними зауваження і міркування були нещодавно передано в МЗС України», повідомив Келін.

При цьому, Росія продовжує наполягати на скасуванні «жорсткого пропускного режиму, відновлення пасажирського і вантажного сполучення, відновлення поставок медикаментів, продуктів, товарів першої необхідності», - заявив російський дипломат.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з незаконним переміщенням Росією на територію України 25 червня колон вантажних автомобілів під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги» населенню Донецької і Луганської областей.