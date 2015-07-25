США восени почнуть підготовку українських військових - Держдеп

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Марк Тонер, передає DT.ua з посиланням на Reuters.

За його словами, тренування українських військовослужбовців буде проводитися недалеко від польського кордону і стане доповненням до програми підготовки бійців Національної гвардії.

Він зазначив, що тренування є частиною довгострокового співробітництва Вашингтона з Києвом і організовані за ініціативою влади України.

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Тонер також додав, що за рік США виділили на підтримку збройних сил 244 мільйони доларів.

Поставки летальної зброї до України він знову відкинув.

Раніше УНІАН повідомляв, що інструктори Збройних сил Канади протягом майже двох років будуть тренувати українських військовослужбовців. Ця підготовка буде відбуватися у форматі спільної програми навчань, основна частина яких пройде на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині.