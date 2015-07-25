На Хмельниччині під час етапування з поїзда втекли шестеро засуджених

Сьогодні вранці в Хмельницькому районі Хмельницької області під час планового етапування на станції Скібнево скоїли втечу шестеро засуджених.

Про це повідомили УНІАН в ГУ МВС України.

Зазначається, що чоловіки вчинили напад на варту, поранили двох конвоїрів та заволоділи їх табельними пістолетами.

«Всі працівники міліції підняті по тривозі, в області оголошено план «Серена» по пошуку і затриманню втікачів», - говориться в повідомленні.

При цьому наголошується, що поранені військовослужбовці госпіталізовані. Один з них - прапорщик Національної гвардії України – поранений в обидві руки, другий – чатовий солдат – має поранення стегна.

Міліція закликає жителів Хмельницької області бути обачними: «При появі підозрілих осіб поблизу населених пунктів одразу повідомляйте за телефоном 102».