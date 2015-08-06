У Житомирській області викрили групу осіб, які торгували військовою технікою

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, прокуратурою області розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, за фактом зловживання службовим становищем працівником правоохоронного органу області.

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Установлено, що посадовець, за попередньою змовою з військовослужбовцями однієї з військових частин області, підробляв документи для незаконної реалізації військової техніки приватним особам. Точна кількість цих військовослужбовців наразі встановлюється.

Під час проведення обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання причетних осіб вилучено значну кількість номерних знаків транспортних засобів, технічну документацію, паспорти громадян, грошові кошти на суму майже 60 тис. грн, 6 тис. доларів США, 1000 Євро.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.