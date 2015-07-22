Бойовики стверджують, що відвели танки і бронетехніку зі "спокійних ділянок" лінії фронту

Про це заявили в "міноборони ДНР", повідомляє ТАСС.

"Відведення бронетехніки від спокійних ділянок лінії фронту на 3 км в односторонньому порядку "ДНР" завершено", - заявили у терористів.

Як зазначається, на північ від Донецька і Дебальцевого на лінії зіткнення танки і бронемашини бойовики вирішили залишити.

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У "ЛНР" запевняють, що вже відвели техніку по всій лінії зіткнення, крім району Щастя.

Як повідомляв УНІАН, тристороння контактна група на засіданні 21 липня в Мінську домовилася про відвід танків і зброї калібром менше 100 мм на Донбасі.