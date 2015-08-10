У Росії запропонували переробляти санкційні продукти в електрику

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на "Известия".

"Будь-яку органіку можна переробити в електрику. Я отримував електрику на переробці залишків сіна і соломи, на переробці гною від корів. Якщо використовувати гній від 1,5 тис. корів, додавати до нього ще залишки сіна, соломи, можна отримати стільки електрики, що достатньо для освітлення корівника і для роботи доїльного обладнання", - заявив екс-мер в інтерв'ю газеті.

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Юрій Лужков в даний час займається сільським господарством в Калінінградській області. Він упевнений, що ефективна переробка органічної сировини економить витрати на електроенергію і приносить користь сільському господарству. Колишній мер Москви згадав, що у Бєлгородській області є установка, яка переробляє м'ясні відходи в біогаз.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня президент РФ Володимир Путін підписав указ про знищення продуктів, які ввозяться на територію РФ, що потрапили під ембарго. Після цього уряд РФ затвердив правила знищення санкційних продуктів. Указ Путіна почав діяти з 6 серпня.