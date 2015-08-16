У Житомирі правоохоронці вилучили у громадянина РФ 400 кілограмів бурштину (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зловмисник займався оптовою закупівлею цінного каміння в осіб, причетних до протиправного промислу бурштину на території регіону.

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Під час обшуку в його приватному помешканні під Житомиром правоохоронці також вилучили обладнання для обробки сирцю.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження.