У Житомирі правоохоронці вилучили у громадянина РФ 400 кілограмів бурштину (фото)

11:30, 16 серпня 2015
Суспільство
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У Житомирі співробітники Служби безпеки України спільно з міліцією та прокуратурою вилучили у громадянина Російської Федерації близько 400 кілограмів бурштину-сирцю.

Янтарь / sbu.gov.ua

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зловмисник займався оптовою закупівлею цінного каміння в осіб, причетних до протиправного промислу бурштину на території регіону.

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Під час обшуку в його приватному помешканні під Житомиром правоохоронці також вилучили обладнання для обробки сирцю.

sbu.gov.ua

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження.

sbu.gov.ua

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