У Житомирі правоохоронці вилучили у громадянина РФ 400 кілограмів бурштину (фото)
11:30, 16 серпня 2015Суспільство
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У Житомирі співробітники Служби безпеки України спільно з міліцією та прокуратурою вилучили у громадянина Російської Федерації близько 400 кілограмів бурштину-сирцю.
Правоохоронці вкотре вилучають незаконно видобутий бурштин / sbu.gov.ua
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зловмисник займався оптовою закупівлею цінного каміння в осіб, причетних до протиправного промислу бурштину на території регіону.
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Під час обшуку в його приватному помешканні під Житомиром правоохоронці також вилучили обладнання для обробки сирцю.
sbu.gov.ua
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження.
sbu.gov.ua
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