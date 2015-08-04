У Рівному міліція вилучила рекордну партію бурштину на 3 мільйони доларів (фото)

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник сектору зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області Інна Березовська, 3 серпня співробітники Управління протидії злочинності у сфері економіки УМВС України в Рівненській області спільно з працівниками УСБ під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі марки «Мерседес Спринтер» на вулиці Студентській у Рівному вилучили понад 2 500 кілограмів бурштину.

Під час розслідування кримінального провадження міліціонери отримали оперативну інформацію про те, що в зазначеному автомобілі може бути незаконно видобутий бурштин-сирець.

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«Під час обшуку у транспортному засобі правоохоронці виявили каміння, ззовні схоже на бурштин, запаковане в білі мішки. Наразі міліціонери проводять детальний огляд вилученого, експериментальні зразки відправлять на експертизу. За фактом придбання майна, здобутого злочинним шляхом, відкрито кримінальне провадження за статтею 198 Кримінального кодексу України», - сказав начальник УМВС України в Рівненській області Сергій Максимов.

Правоохоронці встановлюють злочинні зв’язки людей, які можуть бути причетними до незаконного видобутку бурштину, та походження цього каміння.

4 серпня правоохоронці обіцяють розповісти подробиці цієї події.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков уже прокоментував вилучення рекордної партії бурштину на своїй сторінці у Facebook.

За словами міністра, партія «сонячного каменю» вже була упакована для відправки за кордон.

Аваков нагадав, що сьогодні вночі спеціальна група вилучила у Рівненській області рекордну партію бурштину вагою більш як 2,5 тонн. За попередньою оцінкою, вартість цієї партії становить близько трьох мільйонів доларів.

«Більш точно – вага і склад каменів по фракціях партії, яка готувалася до контрабанди, і її вартість визначать експерти на місці в Києві, куди вантаж направляється зараз під озброєною охороною», – повідомив Аваков.

Він наголосив, що сьогоднішнє вилучення бурштину є результатом великої підготовленої операції МВС і Державної фіскальної служби України з викриття і припинення дій найбільшої злочинної групи, що діяла в Рівненській області і паразитувала на незаконному видобутку бурштину. У зв'язку з цим пізніше в ході розслідування будуть названі прізвища людей, безпосередньо причетних до незаконного бізнесу – колишніх депутатів, чиновників, правоохоронців.

«Вилучений бурштин буде інвентаризований і публічно представлений у найближчі години у Києві, щоб нічого з ним не сталося. Буде повернений до скарбниці держави», – зазначив Аваков.

Глава МВС також нагадав, що раніше він заявляв про необхідність приймати закон, який би регулював державний контроль, видобуток і збут бурштину.