У Києві директор науково-дослідного інституту привласнив понад мільйона гривень з бюджету

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві, у ході досудового розслідування встановлено, що на проведення у 2008 році капітального ремонту нежитлової будівлі в Подільському районі Києва Українському науково-дослідному інституту було виділено бюджетні кошти на загальну суму понад 1 млн грн. Директор інституту уклав договір підряду з директором підприємства, які повинні були проводити ремонтні роботи. Однак вказані роботи фактично не були виконані.

«Зловживаючи своїм службовим становищем, директор вносив неправдиві відомості до актів приймання виконаних підрядних робіт, а гроші витрачав не за призначенням. Усі вилучені документи були направлені на експертизу», - йдеться в повідомленні.

«Після проведення слідчих дій остаточно доведено, що підозрюваним виявився 68-річний киянин. Службова особа державної установи своїми умисними діями розтратив бюджетні кошти в особливо великих розмірах», - заявили в ГУ МВС.

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За цими фактами слідчим відділом Подільського районного управління в Києві фігуранту оголошено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, зазначається в повідомленні.