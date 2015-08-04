Екс-голову зернової держкорпорації звинуватили в крадіжці 177 мільйонів гривень

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, провадження відкрито за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що колишні керівники корпорації, зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами в сумі понад 177 млн грн, отриманими ПАТ «ДПЗКУ» від фінансової установи іноземної держави за кредитним договором під державні гарантії для фінансування проектів у сфері сільського господарства.

З кримінальним провадженням 22 липня Генеральна прокуратура звернулася до суду із клопотаннями про здійснення процедури спеціального досудового розслідування.

За такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.