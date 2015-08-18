На місце патрульного поліцейського у Дніпропетровську претендує 10 осіб

Упродовж трьох тижнів, доки тривав прийом документів, надійшло 11,8 тисячі заявок від охочих служити в новій патрульній поліції. З цієї кількості треба відібрати 1,1 тисячу людей, - зазначає координатор набору до патрульної служби Дніпропетровська Роман Кацуба у коментарі для Радіо Свобода

За його даними, третину охочих вступити до лав нової поліції - жінки. 58,4 відсотка анкет подали кандидати з вищою освітою, 41,6 відсотка – з повною середньою. Серед кандидатів є і безробітні, і будівельники, і навіть високопосадовець банку, розповів координатор.

Понад 8 тисяч поданих анкет пройшли перевірку та допущені до другого раунду. Серед охочих були ті, хто не підходив за віковим критерієм (патрульні мають бути віком від 21 до 35 років).

Читайте такожУ Львові поліція вийде на патрулювання на тиждень раніше, ніж планувалося

Наразі розпочинається другий етап відбору нових поліцейських – тестування загального рівня знань. Кандидати мають відповісти на 60 запитань. Далі передбачена перевірка фізичної форми: біг на 1000 і 100 метрів, для чоловіків – підтягування, для жінок – віджимання.

Наступними турами перевірки кандидатів будуть тестування загального рівня знань (60 запитань) та перевірка фізичної форми: біг на 1000 і 100 метрів, для чоловіків – підтягування, для жінок – віджимання.

Читайте такожНова патрульна поліція вийде на вулиці Хмельницького у грудні

Координатор набору до патрульної служби зазначив, що не може спрогнозувати, скільки саме триватиме відбір патрульних. Водночас до кінця листопада, як і планувалося, нові патрульні мають розпочати роботу.

Нова патрульна служба є одним із нововведень, запропонованих у рамках реформування МВС.