У Національному антикорупційному бюро працюватимуть 243 детектива
16:51, 18 травня 2015Політика
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Ситник розповів про підрозділ детективів в антикорупційному бюро.
Ситник зазначив, що цілеспрямовано мінімізував кількість керівників / Фото УНІАН
У Національному антикорупційному бюро працюватимуть 243 детектива.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник на брифінгу в Києві.
«Що стосується кількості, на сьогодні у підрозділі детективів передбачено 255 одиниць, з них 12 посад керівного складу, всі інші, це 243 посади, це детективи», - зазначив він.
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«Я цілеспрямовано мінімізував кількість керівних посад для того, щоб не було зайвої бюрократії і люди могли працювати максимально ефективно», - пояснив Ситник.
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