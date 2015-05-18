У Національному антикорупційному бюро працюватимуть 243 детектива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник на брифінгу в Києві.

«Що стосується кількості, на сьогодні у підрозділі детективів передбачено 255 одиниць, з них 12 посад керівного складу, всі інші, це 243 посади, це детективи», - зазначив він.

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«Я цілеспрямовано мінімізував кількість керівних посад для того, щоб не було зайвої бюрократії і люди могли працювати максимально ефективно», - пояснив Ситник.