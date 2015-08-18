ГПУ оголосила у розшук 145 екс-співробітників прокуратури Криму, підозрюваних у держзраді

Оголошено у розшук 145 колишніх працівників прокуратури АР Крим, підозрюваних у державній зраді після анексії автономії Росією.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генпрокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишніх працівників прокуратури АР Крим за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

Постановами слідчого підозрюваних оголошено в розшук, Печерським районним судом Києва надано дозвіл на їх затримання.

Читайте такожОкупаційна влада Криму хоче, щоб в готелях півострова працювали українці

З метою забезпечення виконання вироку суду щодо можливої конфіскації майна судом накладено арешт на нерухоме і рухоме майно колишніх прокурорів АР Крим на суму близько 50 млн грн.

У відомстві нагадали, що 14 травня 2015 року та 2 червня 2015 року стосовно 145 колишніх працівників прокуратури АР Крим складено письмові повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, тобто за надання іноземній державі та її представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України).

Як повідомляв УНІАН, за даними ГПУ, встановлено, що 145 працівників прокуратури АРК всупереч вимогам законодавства України, порушуючи присягу працівника прокуратури України, після анексії Російською Федерацією півострова Крим перейшли на службу до незаконно створеної прокуратури Республіки Крим та виконують вказівки і розпорядження так званих керівників зазначеної прокуратури.

Крім того, загалом в рамках розслідування провадження проти екс-прокурорів арештовано «43 транспортні засоби, серед яких автомобілі преміум класу Toyota, BMW, Skoda, Honda, Mazda та інші, а також 27 об’єктів нерухомості, серед яких квартири та нежитлові приміщення у містах Харкові, Миколаєві та інших областях материкової частини України».