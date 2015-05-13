Анексія Криму РФ є неприйнятною, але не можна забувати про мешканців півострова - прем'єр Туреччини
Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу наголошує, що незаконна анексія Росією Автономної Республіки Крим є неприйнятною, а Україна потребує більшої підтримки у сфері безпеки.
Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу наголошує, що незаконна анексія Росією Автономної Республіки Крим є неприйнятною, а Україна потребує більшої підтримки у сфері безпеки.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це Давутоглу сказав, відкриваючи засідання міністрів закордонних справ країн-членів Організації північноатлантичного договору (НАТО).
"Криза в Україні продемонструвала, наскільки крихкою є ситуація з безпекою та стабільністю в Європі. Україну необхідно підтримати, щоб вона могла краще гарантувати безпеку своїх громадян", - наголосив Давутоглу.
При цьому він зазначив, що також необхідно не забувати про жителів Криму.
"Незаконна анексія Криму не може бути прийнятною за будь-яких обставин", - сказав Давутоглу.
За його словами, збереження контактів, підтримка кримських татар та запобігання їхній ізоляції має вирішальне значення за даної ситуації в Криму.