Анексія Криму РФ є неприйнятною, але не можна забувати про мешканців півострова - прем'єр Туреччини

Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу наголошує, що незаконна анексія Росією Автономної Республіки Крим є неприйнятною, а Україна потребує більшої підтримки у сфері безпеки.

Читайте такожПрем'єр Туреччини не визнає анексії Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це Давутоглу сказав, відкриваючи засідання міністрів закордонних справ країн-членів Організації північноатлантичного договору (НАТО).

"Криза в Україні продемонструвала, наскільки крихкою є ситуація з безпекою та стабільністю в Європі. Україну необхідно підтримати, щоб вона могла краще гарантувати безпеку своїх громадян", - наголосив Давутоглу.

При цьому він зазначив, що також необхідно не забувати про жителів Криму.

"Незаконна анексія Криму не може бути прийнятною за будь-яких обставин", - сказав Давутоглу.

За його словами, збереження контактів, підтримка кримських татар та запобігання їхній ізоляції має вирішальне значення за даної ситуації в Криму.