Бойовики вирішили зробити російський рубль основною валютою "ЛНР"

Про це повідомляє один із сайтів бойовиків.

«З метою вжиття заходів щодо стабілізації фінансово-грошової системи, а також у зв'язку здійсненням фінансових операцій на території "ЛНР" переважно в російських рублях та різким зниженням гривневої готівкової грошової маси встановити, що основною грошовою одиницею на території "ЛНР" є російський рубль», - йдеться впостанові "Радміну ЛНР".

В російських рублях будуть виплачувати зарплати, пенсії та соціальні допомоги.

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При цьому на окупованій бойовиками території зберігається використання гривні, долара США та євро.

Як раніше повідомляв УНІАН, псевдовибори у "ДНР" й "ЛНР" підсилили падіння російського рубля.