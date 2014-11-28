У "ЛНР" бюджетникам виплатили фальшиві гривні

Про це заявив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль, передає "ОстріВ".

Банкноти номіналом 10 гривень виглядали занадто новими і викликали підозру. Коли гроші перевірили на спеціальному апараті, з'ясувалося, що вони фальшиві.

Читайте такожПсевдовибори у "ДНР" і "ЛНР" посилили падіння російського рубляНа думку Геннадія Москаля, бойовики, роблячи виплати в такому номіналі, розраховували на те, що в зв'язку зі зростанням курсу долара відбувається знецінення української гривні, тому при перевірці на купюри в десять гривень вже не звертатимуть уваги.

За словами губернатора, він особисто переконався у підробленості виданих бойовиками купюр, і має намір звертатися в спеціальні служби, щоб ті запобігли потраплянню в грошовий обіг підроблених грошей, надрукованих в "ЛНР".

Раніше про фальшиві гривні, що надходять з Луганської області, вже повідомляли громадські активісти.