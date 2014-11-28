У "ЛНР" бюджетникам виплатили фальшиві гривні
На окупованих територіях Луганської області бойовики виплачують бюджетникам фальшиві гривні.
Про це заявив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль, передає "ОстріВ".
Банкноти номіналом 10 гривень виглядали занадто новими і викликали підозру. Коли гроші перевірили на спеціальному апараті, з'ясувалося, що вони фальшиві.
Читайте такожПсевдовибори у "ДНР" і "ЛНР" посилили падіння російського рубляНа думку Геннадія Москаля, бойовики, роблячи виплати в такому номіналі, розраховували на те, що в зв'язку зі зростанням курсу долара відбувається знецінення української гривні, тому при перевірці на купюри в десять гривень вже не звертатимуть уваги.
За словами губернатора, він особисто переконався у підробленості виданих бойовиками купюр, і має намір звертатися в спеціальні служби, щоб ті запобігли потраплянню в грошовий обіг підроблених грошей, надрукованих в "ЛНР".
Раніше про фальшиві гривні, що надходять з Луганської області, вже повідомляли громадські активісти.