В Україні хочуть скоротити кількість контролювальних органів на держкордоні з дев'яти до двох

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході презентації нової системи контролю біометричних даних у міжнародному аеропорту «Бориспіль».

За словами Яценюка, пропонується залишити на кордоні безпосередньо представників Державної прикордонної служби та Державної фіскальної служби.

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«Ми провели інвентаризацію усього, що відбувається на пунктах пропуску, в цілому по Україні. Скільки служб контролюють одного громадянина або автомобіль. Так ось. В цілому, на кордоні сидять дев'ять різного роду служб, що є неприпустимим, - сказав Яценюк. - Держприкордонслужба змінює систему управління кордоном. З дев'яти служб на кордоні залишаться тільки дві – прикордонники і митниця. Це спростить переміщення громадян, менше буде служб - менше буде корупції».