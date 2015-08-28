Під час обшуку у затриманого за хабар начальника одеської міліції виявили штандарти МВС Росії

Про це у Facebook повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"Це виявлені під час обшуку тільки що штандарти загарбника у кабінеті затриманого начальника Одеського міськуправління міліції! Готовий обміняти цього "прихильника" МВС Росії на наших полонених героїв", – написав він.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 27 серпня, під час отримання хабара в розмірі $20 тисяч був затриманий начальник Одеської міської міліції.

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У липні начальником одеської міліції був призначений уродженець Донецька, полковник міліції Олег Макуха. До цього він тривалий час працював у підрозділах Карного розшуку.