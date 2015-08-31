У Донецькій області сталася ДТП за участю представників ОБСЄ

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Донецькій області.

"Встановлено, що водій "Газелі", який перевозив представників ОБСЄ, не переконався в безпеці маневру при здійсненні обгону, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся зі Skoda Octavia, постраждалих немає. При зіткненні автомобілі отримали механічні пошкодження", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що проводиться опитування учасників ДТП, очевидців. Стосовно водія "Газелі" складено адміністративний протокол за ст. 124 "Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна" Кодексу України про адміністративні правопорушення.