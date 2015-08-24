У Львові автомобіль патрульної поліції потрапив у ДТП (фото)

У центрі Львова сьогодні автомобіль патрульної поліції Toyota Prius потрапив у ДТП.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби Головного управління МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

„Сьогодні, 24 серпня, близько 12.30, на вулиці Шухевича сталося ДТП за участі автомобіля нової патрульної поліції. Автомобіль зазнав незначних ушкоджень, ніхто не постраждав. Зараз патрульні поліцейські проводять оформлення ДТП. Всі обставини з‘ясовуються”, - зазначила Добровольська.

Як стало відомо УНІАН, автомобіль патрульної поліції Toyota Prius зіткнувся із мікроавтобусом Mercedez VITO. Очевидці стверджують, що в аварії винні саме патрульні поліцейські.

Сьогодні на патрулювання вулиць Львова та охорону громадського порядку у місті заступили 30 екіпажів патрульної поліції.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня у Львові 400 працівників патрульної поліції склали присягу й вперше заступили на патрулювання.