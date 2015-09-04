Захист Сенцова подав апеляцію на вирок російського суду у 20 років в'язниці

Про це УНІАН повідомив його адвокат Дмитро Дінзе.

«Я відправив повну апеляційну скаргу. Розгляд у Верховному суді десь через місяць-півтора», - сказав Дінзе.

Він наголосив, що у скарзі викладено, що в справі було здійснено провокацію на вчинення злочину щодо Олексія Чирнія, через що почалася «розробка Геннадія Афанасьєва і підтягування Сенцова».

Дінзе також зазначив, що суд першої інстанції не врахував пом'якшувальні обставини, навіть якщо Сенцова визнали винним.

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Також адвокат додав, що щодо його підзахисного було порушено кримінально-процесуальне законодавство.

«Ми просимо скасувати обвинувальний вирок і винести виправдний», - сказав Дінзе.

За його словами, після розгляду справи Верховним судом РФ у захисту буде можливість звернутися до Європейського суду з прав людини.

«Ми обов'язково звернемося до ЄСПЛ, ми не розраховуємо на внутрішні державні судові інстанції», - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, режисера Сенцова і активіста Олександра Кольченка російські спецслужби затримали в Криму в травні 2014 року. ФСБ оголосила, що вони є членами забороненої в Росії української організації "Правий сектор". Згідно з версією слідства, активісти планували вчинення диверсійно-терористичних актів у ряді кримських міст, а в подальшому - знищення ряду об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач.

Обидва вину заперечували з дня їхнього затримання.

25 серпня суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму, відповідно.