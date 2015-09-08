У ФСБ Росії розповіли, що мали при собі викрадені українські десантники
16:31, 08 вересня 2015Суспільство
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Викраденим у Криму трьом українським десантникам повернули їх кавун і сало.
У ФСБ РФ заявляють, що у викрадених військових був алкоголь / © UNIAN
Про це повідомляє РІА «Новости».
При цьому, як зазначається, "знайдене у них спиртне було знищено".
Про це повідомили в прес-службі "кримського прикордонного управління" ФСБ Росії.
«Десантникам повернули кавун і сало, спиртне знищено», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями російською ДРГ на кордоні з Кримом було викрадено 39-річного Костянина Мекшуна з Миколаєва, 20-річного Олександра Орленка з Кіровоградщини і його однолітка Олександра Юрова із Запоріжжя. Всі вони служать у 79-ї аеромобільній бригаді.
За версією російських прикордонників, українські військові нібито вирішили поспілкуватися з російськими морськими піхотинцями по інший бік озера Сиваш.
Пізніше стало відомо, що викрадених військовослужбовців незабаром можуть повернути до України.
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