У ФСБ Росії розповіли, що мали при собі викрадені українські десантники

16:31, 08 вересня 2015
Суспільство
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Викраденим у Криму трьом українським десантникам повернули їх кавун і сало.

В Николаеве, где дислоцируется 79 бригада, продолжается служебное расследование исчезновения трех бойцов / © UNIAN

Про це повідомляє РІА «Новости».

При цьому, як зазначається, "знайдене у них спиртне було знищено".

Про це повідомили в прес-службі "кримського прикордонного управління" ФСБ Росії.

«Десантникам повернули кавун і сало, спиртне знищено», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями російською ДРГ на кордоні з Кримом було викрадено 39-річного Костянина Мекшуна з Миколаєва, 20-річного Олександра Орленка з Кіровоградщини і його однолітка Олександра Юрова із Запоріжжя. Всі вони служать у 79-ї аеромобільній бригаді.

За версією російських прикордонників, українські військові нібито вирішили поспілкуватися з російськими морськими піхотинцями по інший бік озера Сиваш.

Пізніше стало відомо, що викрадених військовослужбовців незабаром можуть повернути до України.

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