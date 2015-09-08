У ФСБ Росії розповіли, що мали при собі викрадені українські десантники

Про це повідомляє РІА «Новости».

При цьому, як зазначається, "знайдене у них спиртне було знищено".

Про це повідомили в прес-службі "кримського прикордонного управління" ФСБ Росії.

«Десантникам повернули кавун і сало, спиртне знищено», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями російською ДРГ на кордоні з Кримом було викрадено 39-річного Костянина Мекшуна з Миколаєва, 20-річного Олександра Орленка з Кіровоградщини і його однолітка Олександра Юрова із Запоріжжя. Всі вони служать у 79-ї аеромобільній бригаді.

За версією російських прикордонників, українські військові нібито вирішили поспілкуватися з російськими морськими піхотинцями по інший бік озера Сиваш.

Пізніше стало відомо, що викрадених військовослужбовців незабаром можуть повернути до України.