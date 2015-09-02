Порошенко розкрив суть нової воєнної доктрини України

Про це заявив президент України Петро Порошенко, відкриваючи обговорення на РНБО нової редакції воєнної доктрини України, повідомляє прес-служба глави держави.

«Всі актуальні загрози та воєнні виклики, на жаль, пов'язані з Росією. І всі вони носять тривалий характер. Свідоме чи підсвідоме несприйняття незалежності України настільки глибоко укорінене в менталітеті російської політичної еліти, що воно нікуди не подінеться в історичній перспективі», – заявив глава держави.

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«Помилкова воєнна доктрина, яка була побудована на очікуванні нападу з Заходу, яка нам дісталася від Радянського Союзу, за 24 роки не була перебудована», – сказав президент, додавши, що за часів Януковича просто працювала ліквідаційна комісія з російської агентури, якою була нашпигована українська армія і українські спецслужби, яка виявляла та знищувала останні осередки боєздатності в Збройних Силах України.

Глава держави наголосив, що за рік армія була створена знову: «Ми створили нове і сучасне військо».

Новизна воєнної доктрини, за словами Порошенка, полягає у відмові від політики позаблоковості та відновленні стратегічного курсу на євроатлантичну інтеграцію, у зміщенні акцентів у веденні воєнних конфліктів на комплексне використання воєнних і невоєнних інструментів: економічних, політичних, інформаційно-психологічних тощо. «Це принципово змінює характер збройної боротьби. Це, власне кажучи те, що ми називаємо гібридною війною», – сказав Порошенко.

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У програмі визнається, що у «середньостроковій перспективі Україна використовуватиме насамперед власні можливості».

Але, відзначив президент, «червоною ниткою» через весь цей стратегічний документ проходить тема євроатлантичної інтеграції, необхідність приведення всієї нашої оборонно-воєнної системи у відповідність зі стандартами НАТО, досягнення критеріїв членства. Ставиться завдання до 2020 року забезпечити повну сумісність Збройних Сил України з відповідними силами країн-членів НАТО.

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За словами глави держави, зараз і Україна, і НАТО поки що не готові до постановки питання про членство, але є рішення Бухарестського саміту 2008 року, в якому наголошується на тому, що «двері відкриті».

«Наполягаю при фінальному редагуванні чіткіше і без зайвої дипломатичності записати, що Воєнна доктрина передбачає досягнення не лише критеріїв, але й повноцінного членства України в НАТО», – наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 вересня, РНБО запропонувала Порошенку затвердити нову редакцію воєнної доктрини України, якою передбачено визначення Російської Федерації воєнним противником України.