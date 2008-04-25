Сьогодні Страсна п`ятниця - найскорботніший для віруючих день

Сьогодні Страсна п`ятниця - найскорботніший день, день трауру. Цього дня Ісус був переданий іудейським властям, здійснив хресний хід на Голгофу, був розіп’ятий і помер.

Цього дня християни згадують Хресні страждання і смерть Господа Ісуса Христа.

Утреня Великої п`ятниці служиться в четвер увечері - читаються Дванадцять Євангелій, котрі розповідають про страждання Христові. Це єдиний день у році, коли не служиться Божественна Літургія. Замість Літургії здійснюються Царські години - читання в храмі перед Хрестом псалмів і Євангелія про страсті Господні.

П`ятниця - день хресної смерті Христа - пісний протягом усього року, у саму ж Велику П`ятницю дотримується суворий піст: за статутом цього дня вживати їжу можуть тільки хворі та діти і тільки після заходу сонця. Проте у зв`язку з тим, що служба вечірньої здійснюється вдень у п`ятницю, в багатьох храмах дозволяється вживати їжу після служби винесення Плащаниці.