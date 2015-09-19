У Маріуполі в честь Дня міста пройшов парад вишиванок (фото, відео)

Як повідомляє 0629.ua, колорит забезпечували понад 3000 школярів в національному одязі з прапорами і повітряними кулями - представників творчих колективів та шкіл позашкільних установ.

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Зазначається, що міський голова, вітаючи городян, згадав про минулий скрутний рік, який пережив Маріуполь: обстріл Сартани і МКР Східний і додав, що сьогодні в місті мир і "так буде і далі у складі єдиної неподільної України".

"Жителі, патріоти нашого міста, волонтери, представники трудових колективів містоутворюючих підприємств вийшли на будівництво блок-постів, бліндажів та окопів. У стислі терміни була вибудувана лінія оборони. Навесні ми продовжили ці роботи і створили три лінії опорних пунктів найбільш сучасних споруд. Все це є надійною гарантією того, що місто захищене і по праву вважається форпостом на Південно-Східній Україні", - сказав міський голова.

Праздник в Мариуполе.Сегодня Батальон "Донбасс" принял участие в праздничном параде в честь дня города.Центр Мариупол... Posted by Батальон спеціального призначення НГУ "Донбас" on 19 сентября 2015 г.

Хвилиною мовчання на святі вшанували загиблих мирних жителів і воїнів. Військові також стали учасниками параду. Серед учасників свята були і бійці батальйонів "Донбас", полку "Азов", Національної гвардії, ЗСУ та інші.