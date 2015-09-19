Полторак нагородив 14 поранених військових іменними годинниками та грошовими преміями

Про це УНІАН повідомили у регіональному медіа-центрі МОУ.

Як зазначається у повідомленні, їх нагороджено за мужність та героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань на сході.

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"Завдяки вашій мужності та самопожертві сьогодні у агресора немає можливості безкарно просуватися далі вглиб територією нашої країни. Своєю звитягою ви зупинили ворога на сході. Це дозволило нам виграти час, збільшити чисельність бойових частин", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, з початку особливого періоду понад 7200 українських військовослужбовців отримали державні нагороди, 17 отримали звання Героя України.