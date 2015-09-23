Росія зібралася будувати ще одну велику військову базу поблизу кордону з Україною

Як повідомляє Reuters, про це свідчать урядові документи і люди, які працюють на місці майбутнього будівництва.

Відзначається, що база буде розташована на околиці невеликого міста Богучар, на схід від якого будується ще одна в Бєлгородській області, та також близька до кордону з Луганською областю України.

Згідно з документами, російське Міноборони має намір перетворити старе армійське сховище в Богучарі Воронезької області у велику базу з десятками споруд і спеціальними спорудами, в яких будуть базуватися понад 1 300 одиниць бойової техніки.

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"Нова база з більш ніж десятком казарм для 5 210 військових, артилерійськими складами, лазаретом, басейном і величезним навчальним комплексом, розташується в 45 кілометрах від українського кордону", - йдеться в повідомленні.

За даними інформагентства, російське міністерство планує відправити на базу мотострілецьку бригаду з Нижнього Новгорода, так само як і війська радіаційного, хімічного і біологічного захисту.

Як повідомляє інформагентство, у військовій частині в Богучарі один з солдатів сказав, що деякі військові вже прибули. "Хлопці з Нижнього Новгорода вже тут", - сказав він, відмовившись назвати своє ім'я.

Однак охорона бази не пропустила журналістів на територію частини, а командир бази поговорити відмовився.

"Будівництво на території бази: тільки недобудований будинок і ще одна застаріла казарма. Десятки машин з військовими, включаючи військові вантажівки, їздили по дорозі, що веде до армійського сховища. Дорога була пошматована слідами танкових гусениць", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Росія почала будівництво величезної військової бази біля українського кордону в російському селищі Сотоли.