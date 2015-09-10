ЗМІ: Росія будує величезну військову базу на кордоні з Україною (фото)
Росія почала будівництво величезної військової бази біля українського кордону.
Про це пише Українська правда з посиланням на Reuters.
Згідно з планом будівництва, на базі буде склад для боєприпасів, казарми для декількох тисяч солдатів, що може свідчити про те, що "Кремль готує затяжне протистояння з Києвом".
На базі буде свій басейн, козванка і перукарня.
Цього тижня робітники вже почали зводити огорожу по периметру бази: обгороджують 300 га в кукурудзяному полі.
Видання нагадує, що саме на цьому місці у квітні минулого року стояв тимчасовий табір російської армії, коли в Україні було загострення воєнної ситуації у АТО: там базувалися бойові вертольоти Мі-24.
Тоді НАТО звинуватило Росію у використанні імпровізованих баз для відправки солдатів і обладнання в Україну.
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Відповідно до тендерної документації, Міноборони РФ має намір побудувати за 25 кілометрів від українського кордону дев'ять бараків для 3500 солдатів, склади для ракет, артилерійського озброєння і боєприпасів загальною площею понад 6000 кв. м.
Журналісти встановили, що будівництво ведеться біля селища Сотоли, але будівельники змусили їх покинути місце робіт, звинувативши у шпигунстві для України.
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Згідно з документами, які має в своєму розпорядженні видання, завершення першого етапу – проектування - і початок будівництва планується на квітень 2016 року.
Як повідомляв УНІАН, Росія планує розмістити в Білорусі авіаційну базу для охорони кордонів.