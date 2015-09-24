В Артемівську відзначили День іноземних мов (фото)

26 вересня Європа святкує День іноземних мов. Напередодні цього міжнародного свята Горлівський інститут іноземних мов в Артемівську влаштував своєрідний флешмоб для жителів і гостей міста, передає 06274.com.ua.

На площі Свободи зібралося чимало молодих людей. На честь свята вони читали вірші і цитати різними мовами світу. У Горлівському інституті іноземних мов навчаються студенти не тільки з України, але і Туркменістану, Азербайджану та Грузії. Хтось говорив рідною мовою, а хтось демонстрував свої навички, набуті за час навчання: польська, чеська, українська, англійська, німецький, французька, іспанська, італійська, іврит, туркменська і, звичайно ж, українська.

На свято потрапила і місцева жителька Артемівська, яка привітала студентів зі святом. 76-річна Наталія Макаренко-Федорова, в минулому вихователь-педагог Артемівської дорожньо-технічної школи, на різних мовах привітала учасників флешмобу.

«Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову», - процитувала Наталія Миколаївна поетесу і письменницю Ліну Костенко, а також закликала студентів говорити на різних мовах не тільки в стінах ВНЗ, але й один з одним.