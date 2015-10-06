Українці найбільше довіряють сім'ї та родичам - дослідження (інфографіка)

Про це свідчать дані дослідження TNS On-line Track за серпень 2015 року, передає ТСН.

Повідомляється, що в порівнянні з даними за листопад 2014 року, зріс рівень довіри до низки соціальних інститутів, у тому числі до найближчого оточення - сім'ї, колег, сусідів.

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Також українці довірять організаціям, благодійним фондам, страховим компаніям, і силовим структурам - міліції, податкової інспекції, судам.

Соціологи відзначають довіру українців до приватних підприємців, профспілок, керівників державних підприємств і астрологів.

Зазначається, що на першому місці за рівнем довіри – сім'я і родичі. Найменше наразі довіряють Верховній Раді та політичним партіям.