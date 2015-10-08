Краматорська міліція провела тактичні навчання з групою "Тайфун"
16:07, 08 жовтня 2015Суспільство
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Співробітники Краматорського міськвідділу міліції взяли участь у оперативно-тактичних навчаннях з відпрацювання оперативних планів "Грім", "Сирена" з групою "Тайфун".
Навчання були організовані з метою забезпечення виконання спеціальних завдань / 6264.com.ua
Навчання були організовані з метою забезпечення виконання спеціальних завдань при проведенні операцій по затриманню озброєних злочинців, звільненню заручників, а також для підтримання високої бойової, фізичної та психологічної підготовки краматорських міліціонерів.
Міліція взяла участь в оперативно-тактичних навчаннях / 6264.com.ua
Правоохоронці відпрацювали "ввідну" завдання в ході якої вдосконалювали навички стрільби. Начальник Краматорського міськвідділу Віталій Максимів також взяв участь у навчаннях, а його результати були позитивні, повідомляє прес-служба Краматорського МВ ГУ МВС в Донецькій області.
Правоохоронці відпрацювали "ввідну" завдання / 6264.com.ua
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