Краматорська міліція провела тактичні навчання з групою "Тайфун"

Навчання були організовані з метою забезпечення виконання спеціальних завдань при проведенні операцій по затриманню озброєних злочинців, звільненню заручників, а також для підтримання високої бойової, фізичної та психологічної підготовки краматорських міліціонерів.

Правоохоронці відпрацювали "ввідну" завдання в ході якої вдосконалювали навички стрільби. Начальник Краматорського міськвідділу Віталій Максимів також взяв участь у навчаннях, а його результати були позитивні, повідомляє прес-служба Краматорського МВ ГУ МВС в Донецькій області.