Краматорська міліція провела тактичні навчання з групою "Тайфун"

16:07, 08 жовтня 2015
Суспільство
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Співробітники Краматорського міськвідділу міліції взяли участь у оперативно-тактичних навчаннях з відпрацювання оперативних планів "Грім", "Сирена" з групою "Тайфун".

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Навчання були організовані з метою забезпечення виконання спеціальних завдань при проведенні операцій по затриманню озброєних злочинців, звільненню заручників, а також для підтримання високої бойової, фізичної та психологічної підготовки краматорських міліціонерів.

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Правоохоронці відпрацювали "ввідну" завдання в ході якої вдосконалювали навички стрільби. Начальник Краматорського міськвідділу Віталій Максимів також взяв участь у навчаннях, а його результати були позитивні, повідомляє прес-служба Краматорського МВ ГУ МВС в Донецькій області.

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