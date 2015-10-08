Рятувальники доправили в Краматорськ гуманітарну допомогу для переселенців

Як повідомляє Kramatorsk.info, у четвер, 8 жовтня, рятувальники ДСНС доставили в Краматорськ автомобіль з 30 тис. банок рибних консервів і рефрижератор з 20 тоннами вершкового масла.

"Гуманітарний вантаж переданий представникам місцевої влади. На даний момент триває процес його розвантаження. Надалі продукти будуть поширюватися серед внутрішньо переміщених осіб", - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 5 серпня 2015 року №979-р, з Державного резерву було виділено близько 6 млн грн Міністерству економічного розвитку і торгівлі на придбання продовольчої гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Донецькій і Луганській областях.

На ці кошти закуплено 60 тис. банок рибних консервів і 80 тонн вершкового масла для доставки в східні регіони.