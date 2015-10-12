Блокада Криму: "Правий сектор" знищив дороге вино із Франції (фото)

Про цю ситуацію розповіли активісти ПС, повідомляє 048.ua.

За словами росіян, вони побували в Європі на музичному фестивалі. При огляді автомобіля у них були виявлені пляшки з французьким вином, пивом та іншим дорогим алкоголем.

"Зупинили солодку парочку з Ерефії, яка везла додому елітний алкоголь з Європи. Як виявилося, вони відпочивали на музичному фестивалі. В цілому все обійшлося без ексцесів. Власник авто і любитель веселого відпочинку в країнах "загниваючого Заходу" погодився розбити дорогоцінний вантаж. Проте не зміг. З траурним обличчям він просто занурив заморські міцні напої в смітник. Довелося бити пляшки замість нього, але в його присутності", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що росіянка відреагувала на події дуже емоційно і розповіла бійцям ПС, що ті роблять нецивілізовано. Про те, наскільки цивілізовано в 21-му столітті анексувати території суверенних країн, нічого сказано не було.

"Показово, що людина просто демонструвала невтішну скорботу, дивлячись, як на землю ллється французьке шампанське і німецьке пиво, а його супутниця впала в істерику з криками: "що ви робите?!! Це нецивілізовано!!!". На цьому зворушливому моменті когнітивним дисонансом підкосило інформаційну команду "Правого сектора"... А "Правий сектор" продовжує охороняти кордон з окупованим Кримом"", - відзначили активісти.

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20 вересня розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, який прямує до Криму з продуктами і товарами, ініційована лідерами кримських татар.

Учасники «громадянської блокади» як і раніше не пропускають фури на півострів. Учасники кримськотатарського національного руху та представники добровольчих батальйонів розбили на адміністративному кордоні з боку Херсонської області наметові містечка і заявляють, що не допустять поновлення товарних поставок на окуповану територію. Влада Росії і окупованого нею Криму засудили ці дії.