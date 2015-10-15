П'яний начальник митного поста намагався прорвати блокаду Криму на позашляховику (фото)

Про це повідомляє журналіст кримськотатарського телеканалу ATR Шевкет Наматуллаєв на своїй сторінці в Facebook.

Коли йому це не вдалося, митник вирішив втекти з місця інциденту, але був затриманий співробітниками ДАІ. Медичний огляд показав, що митник був п'яний, хоча сам Степовик запевняє, що пив тільки компот.

Навіщо і куди прямував держслужбовець поки не відомо.