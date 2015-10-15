П'яний начальник митного поста намагався прорвати блокаду Криму на позашляховику (фото)
07:32, 15 жовтня 2015Суспільство
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Начальника митного поста Херсонської митниці Микола Степовик намагався скоїти наїзд на учасників блокади Криму.
На кордоні з Кримом спіймали п'яного начальника митниці / facebook.com/namatullaev
Про це повідомляє журналіст кримськотатарського телеканалу ATR Шевкет Наматуллаєв на своїй сторінці в Facebook.
Коли йому це не вдалося, митник вирішив втекти з місця інциденту, але був затриманий співробітниками ДАІ. Медичний огляд показав, що митник був п'яний, хоча сам Степовик запевняє, що пив тільки компот.
Навіщо і куди прямував держслужбовець поки не відомо.
facebook.com/namatullaev
facebook.com/namatullaev
facebook.com/namatullaev
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