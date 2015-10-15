П'яний начальник митного поста намагався прорвати блокаду Криму на позашляховику (фото)

07:32, 15 жовтня 2015
Суспільство
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Начальника митного поста Херсонської митниці Микола Степовик намагався скоїти наїзд на учасників блокади Криму.

На границе с Крымом поймали пьяного начальника таможни / facebook.com/namatullaev

Про це повідомляє журналіст кримськотатарського телеканалу ATR Шевкет Наматуллаєв на своїй сторінці в Facebook.

Коли йому це не вдалося, митник вирішив втекти з місця інциденту, але був затриманий співробітниками ДАІ. Медичний огляд показав, що митник був п'яний, хоча сам Степовик запевняє, що пив тільки компот.

Навіщо і куди прямував держслужбовець поки не відомо.

facebook.com/namatullaev

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