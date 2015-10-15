У школах Слов'янська бійці Нацгвардії провели уроки мужності

Як повідомляє Slavgorod.com.ua, 13 жовтня гвардійці окремої Слобожанської бригади взяли участь у проведенні уроків мужності у Слов'янських навчальних закладах.

Так в ЗОШ № 13 бійці Нацгвардії, які сьогодні виконують завдання в зоні АТО, розповіли дітям про історію виникнення та значення молодого свята – Дня захисника України. Багато під час зустрічі було сказано про героїв нового часу, які ціною власного життя, стали на захист незалежності нашої держави.

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"Одним з героїв став випускник школи Гришин Ігор Іванович, він загинув при виконанні бойового завдання. Вертоліт, на борту якого Ігор виконував патрулювання, був збитий ворожим ПЗРК. В пам'ять про загиблого капітана в музеї школи був відкритий пам'ятний стенд", - йдеться в повідомленні.

Під час вступного слова директор школи підкреслив важливість вшанування героїв не тільки минулих воєн, але і незалежної України

Згідно з повідомленням, в актовій залі школи учні 3-8 класів школи продемонстрували військовим концерт, присвячений їх професійному святу – Дню захисника України.