У Маріуполі почали перевірку стану доріг та готовності комунальників до зими

Розпочато осінній комісійний огляд автомобільних доріг.

Про це повідомляє 0629.com.ua з посиланням на управління ДАІ ГУМВС України в Донецькій області.

Державтоінспекція Донецької області спільно з представниками Служб автомобільних доріг, облавтодорів, Укрзалізниці та комунальних організацій починає осінній комісійний огляд автомобільних доріг. Мета заходу – усунення недоліків в утриманні вулично-дорожньої мережі та перевірка готовності дорожніх та комунальних служб до зими.

Під час огляду фахівці перевірять стан покриття доріг, технічних засобів регулювання дорожнього руху, забезпечення видимості тощо. Особливу увагу приділять аварійно-небезпечним ділянкам доріг, місць концентрації ДТП.

"Також будуть перевірені комунальні та дорожні служби в частині їх готовності до утримання доріг в зимовий період. Ці підрозділи повинні забезпечити належний технічний стан снігоприбиральної техніки, достатні запаси пально-мастильних матеріалів та піщано-соляної суміші, а також готовності до оперативного реагування у разі різкого погіршення погодних умов", - йдеться в повідомленні.