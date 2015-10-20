Українські богослови обміняються досвідом із науковцями з п'яти країн світу

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, підписання договорів відбулося сьогодні в столичному «Українському домі» на міжнародній конференції з нагоди 400-річчя Київських духовних шкіл.

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Зокрема, договора про співпрацю були підписані з Богословським інститутом імені преподобного Іоанна Дамаскіна Баламандського університету (Ліван), Тбіліською духовною академією (Грузія), Богословським факультетом Софійського університету імені святого Климента Охридського (Болгарія), Церковною академією міста Салоніки (Греція) та Православним богословським факультетом Пряшівського університету (Словаччина).

«Сподіваємося, що завдяки нашій співпраці освітні стандарти, які існують в Помісних Православних Церквах, будуть доповнювати одні одних. Це має особливу важливість як для становлення богословської науки у православному світі в цілому, так і для українського богослов'я зокрема. Завдяки укладеним угодам наші студенти та викладачі зможуть краще пізнати один одного. Також це сприятиме створенню єдиного богословського простору у світовому православ'ї», - зазначив проректор КДАіС з науково-богословської роботи Володимир Бурега.

Також на конференції, організованій КДАіС, при підписанні угоди про співпрацю з Церковної академією Салонік була затверджена програма обміну студентами в межах освітнього проекту ЄС "ERASMUS".

21 жовтня робота конференції триватиме в п'яти тематичних секціях на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври в навчальних корпусах КДАіС (№63, 64). Всього на конференції будуть представлені понад 50 доповідей.

Як повідомляв Центр інформації УПЦ, в XII Міжнародній конференції «Київська духовна академія у світовій сім'ї богословських навчальних закладів» беруть участь історики, богослови, науковці, дослідники, археологи з України, Боснії і Герцеговини, Греції, Грузії, Лівану, Молдови, Росії, Румунії, Сербії та Словаччини.