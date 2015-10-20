У Одесі сотні людей прийшли попрощатися з головлікарем поліклініки, загиблими під час аварії "Іволги"

Як передає кореспондент УНІАН, 54-річний головний лікар Одеської міської дитячої поліклініки № 6 Олег Півак - з числа тих, хто був на катері, який перекинувся і затонув в акваторії Чорного моря, в районі селища Затока Білгород-Дністровського району.

Сьогодні у Спасо-Преображенському кафедральному соборі пройшла панахида за загиблим. На жалобну церемонію прийшло багато людей - родичі, друзі, колеги, батьки дітей-пацієнтів. Про Півака говорять як про виняткового педіатра, добру чуйну людину, справжнього професіонала, називають лікарем від Бога, що врятував багато дітей.

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Поховали лікаря на Таїровському кладовищі.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня у Чорному морі, в районі селища Затока Білгород-Дністровського району Одеської області, перекинувся катер «Іволга», на борту якого знаходилося 36 чоловік. Віце-прем'єр-міністр- міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко не виключив, що на борту катера могли перебувати ще 8 людей.

За останньою інформацією Міністерства інфраструктури, кількість загиблих під час аварії катера збільшилася до 16 осіб, тоді як раніше були знайдені тіла 14 осіб, врятувати вдалося 22 людини.

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Відкрито кримінальне виробництво за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

За інформацією Реєстру судноплавства України, катер мав дійсні документи, що дозволяють перевозити 12 пасажирів і трьох членів екіпажу. Тобто, судно було перевантажене більш, ніж удвічі. За попередніми даними, саме це і стало причиною трагедії.

В Одеській області суд заарештував на 2 місяці без права внесення застави капітана катера.