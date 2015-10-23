США передали Україні радіопередавачі для теле - і радіомовлення на Донбасі

Уряд США передав Україні три радіопередавачі для здійснення теле- і радіомовлення на всій території Донбасу.

Про це УНІАН поінформували у посольстві США в України.

"Сьогодні Сполучені Штати передали Україні перше із серії поставок обладнання для здійснення мовлення, щоб допомогти покращити українські технічні можливості, щоб вести мовлення на сході України", - сказано у повідомленні.

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Заступнику міністра інформації Тетяні Поповій, яка представляла уряд України, було передано три FM радіопередавачі. Як зазначила Попова, ці радіопередавачі значно посилять спроможності для ведення теле- та радіомовлення на Донбасі.

Зазначені радіопередавачі будуть задіяні для теле- та радіомовлення на тимчасово окуповані райони Донецької області.

Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт зазначив, що ці передавачі повинні забезпечити мешканцям Донбасу "доступ до точних, високоякісних новин та інформації".

Посол назвав важливим намагання українського уряду і надалі налагоджувати зв'язок з жителями тих територій Донбасу, які не підконтрольні українській владі. На його переконання, ці передавачі повинні мати важливе значення у відповіді української влади на інформаційну війну Кремля, яку Росія здійснює на сході України.